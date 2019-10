Ceballos: "Mi idea era disfrutar del fútbol, no lo hice los dos últimos años, a la vista está que he acertado"

Dani Ceballos, centrocampista español del Arsenal, aseguró que no está pendiente del Real Madrid y la continuidad de Zinedine Zidane la próxima temporada para decidir su futuro, dijo que es "muy feliz" en el conjunto inglés, donde espera "seguir mucho tiempo".

"Lo que vaya a pasar ahora son hipótesis, Zidane se fue ganando tres Champions así que no se lo que hará en nueve meses. Mi objetivo es solo trabajar para seguir haciendo las cosas bien. Me quedan ocho meses por delante en el Arsenal, al que solo puedo dar las gracias por la confianza que ha depositado en mi su entrenador y los aficionados, que ya me han hecho una canción. Soy muy feliz allí y espero seguir por mucho tiempo", manifestó en rueda de prensa.

Ceballos demostró que no está arrepentido del paso que dio, tras ver como en el inicio de temporada el Real Madrid tuvo una plaga de lesiones que afectó al centro del campo y le podría haber dado la continuidad que demandaba. "El Real Madrid está bastante bien, ha habido bastantes lesiones pero no me da pena no estar. SÉ mi objetivo cuál es y en mi cabeza está jugar y disfrutar. Soy feliz en el Arsenal jugando partidos en los que demuestro mi mejor nivel tras una adaptación que cuesta. Estoy donde quiero estar y muy feliz", dijo.

Incluso llegó a admitir que lo pasó mal en su etapa en el Real Madrid. "Mi idea era clara desde primer momento, salir, jugar y disfrutar del fútbol porque no lo había hecho los dos últimos años. A la vista está que he acertado porque estoy en la selección gracias a jugar, disfrutar y estar a buen nivel", defendió. "Mi objetivo ahora está en la Eurocopa y el cercano son los dos partidos de ahora con la selección, no pienso en lo que ocurrirá después de la Eurocopa y si me voy a quedar en el Real Madrid o me voy a ir", sentenció.