Bryan Zaragoza desvela sus ídolos en sus primeras palabras como internacional

Bryan Zaragoza, extremo del Granada, desveló la conversación que tuvo con el seleccionador español Luis de la Fuente en su primer entrenamiento como internacional, en la que le pidió que mantenga sus señas de identidad con la selección, "atrevido y descarado".

"Ayer fue la primera vez que hablé con Luis de la Fuente y me dijo que estoy porque me lo he ganado, que sea yo, que juegue como siempre, sea atrevido y descarado", dijo en rueda de prensa.

Disfrutando al máximo de un sueño cumplido, la llamada de la selección a sus 22 años, Bryan destaca lo especial que sería para él debutar el jueves en Sevilla ante Escocia. "Sería muy especial porque es mi debut con la selección en mi tierra, en Andalucía y con mi familia presente en la grada".

"Aunque esas decisiones no las tomo yo. Estoy aquí para ayudar y aprender. Si juego, mucho mejor", añadió admitiendo que puede aportar en cualquier "posición de ataque", aunque se siente más cómodo de extremo.

El sello que está quedando de su irrupción en el fútbol de elite es como representante del juego de la calle. "Desde pequeño siempre he jugado al fútbol en la calle, salía de entrenar y me iba a jugar, es mi fuerte", reconoció.

"El mayor consejo que me han dado es que sea yo, que haga lo que hago en Granada porque este es mi nuevo club, que coja la pelota y haga lo mismo que en mi equipo en la selección", añadió.

Tras sus primeras horas en la concentración, Bryan agradeció la calurosa acogida que ha tenido del resto de internacionales. "En el campo todavía no me ha sorprendido ninguno porque no hemos podido hacer nada que te sorprende, pero como persona me han sorprendido todos. Son grandísimos jugadores y me han acogido muy bien."

Bryan Zaragoza desveló que su "ídolo de pequeño fue Leo Messi" y que disfrutaba por Youtube de los regates de Ronaldinho. "Si soy sincero, a veces he visto en Youtube a Ronaldinho, pero la verdad que a mí los regates me salen solos. También miré a Messi y Neymar, pero en el campo me sale solo".

"Yo lo primero que pienso cuando salgo al campo es en disfrutar. Si no lo haces, no juegas al fútbol por lo que juegas. Para mí es lo primero de todo. Mi reto es seguir aprendiendo y mejorando día a día, desde ahí ir más arriba", sentenció.