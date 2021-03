El Brighton celebra la convocatoria de Robert Sánchez

El Brighton, club de la Premier inglesa, ha celebrado la convocatoria de su guardameta Robert Sánchez para los próximos partidos de la selección española.

"Qué logro para Rob¡", publicó en su cuenta de Twitter el club inglés por encima de la relación de convocados por Luis Enrique Martínez para los primeros partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022 ante Grecia, Georgia y Kosovo.

Robert Sánchez, que se ha consolidado esta temporada como titular en el Brighton, es una de las grandes novedades entre los citados por el técnico español, entre los que se 'cae', respecto a anteriores convocatorias el guardameta del Chelsea Kepa Arrizabalaga, y continúan Unai Simon (Athletic) y David de Gea (Manchester United).

�� What an achievement for Rob! #BHAFC ��⚪️ https://t.co/jUu5v99iCv