El Betis recuerda a Luis Enrique a Borja Iglesias, Canales y Alex Moreno; Achraf le atiza por no citar a Ramos

Una vez conocida la convocatoria de España para el Mundial se abre el debate sobre las ausencias en la misma. Entre los no citados figuran nombres como Iago Aspas, Alejandro Balde, Íñigo Martínez, Thiago Alcántara, Mikel Merino, Brais Méndez o Mikel Oyarzabal. Tampoco figuran ni Sergio Ramos ni tres de las grandes estrellas del Betis: Borja Iglesias, Sergio Canales y Álex Moreno. Y ya han comenzado las primeras críticas al seleccionador español.

La primera ha llegado desde el conjunto verdiblanco. El Betis partía este viernes a Argentina para disputar un amistoso ante River Plate. El equipo sevillano estaba pendiente de si al final alguno de sus futbolistas se tenía que quedar en tierra por ser citado para el Mundial, pero no ha sido el caso. Eso sí, en sus redes sociales ha querido recordarle a Luis Enrique a tres futbolistas que merecían estar en Catar.

