Azpilicueta, en El Partidazo de COPE: “Los jóvenes ahora son mucho más descarados y no se arrugan”

El capitán del Chelsea ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de la final de la Liga de Naciones ante Francia, del debut de Gavi, la juventud presente en la Selección Española y las críticas que ha recibido Luis Enrique pese a sus éxitos.

El navarro comienza hablando del duelo ante Italia de este miércoles y señala que estamos “contentos después de la clasificación para la final de la Liga de Naciones. Ganamos en casa de la campeona de Europa que nos dejó a las puertas de la final de la Eurocopa y más que el resultado fue importante la forma de hacerlo. Jugamos con ambición y ganas de ir a por el partido desde el primer minuto y así lo demostramos. Era una buena oportunidad para demostrar que estamos ahí y podemos competir contra los mejores”.

El gran nombre propio en ese partido fue el joven Gavi que a sus 17 años salió de inicio y se marcó una gran actuación. “No me sorprendió que fuera titular. Le he visto lo que ha jugado con su club, pero desde el lunes que vino a la concentración, la forma que tenía de entrenar… un chaval de 17 años que juegue con esa intensidad y descaro, no me sorprendió y lo demostró ante Italia que tiene un nivel altísimo”.

El secreto de España está en su juventud. Azpilicueta es uno de los pocos jugadores que superan la treintena y habla de su papel en el grupo: “Los veteranos intentamos dar guerra lo máximo que podemos. Ahora se ve cada vez gente más joven en el fútbol profesional. Tenemos el caso de Pedri en la Eurocopa, ahora Gavi que ha irrumpido y le jugo de tú a tú a Verratti. Es una gran satisfacción que la cantera de España siga dando jugadores. Hay gran futuro por delante y más que futuro, presente”.

Además, se compara con cómo fue su llegada al fútbol profesional y en qué han cambiado las cosas: “Son generaciones diferentes. Cuando a mí me tocó debutar con Osasuna había jugadores veteranos, pero ellos ya viven en otro mundo. Han nacido con las redes sociales, ha cambiado la forma de jugar… yo a los 60 minutos tenía los gemelos arriba. Son mucho más descarados, respeto tienen, pero no se arrugan ante los rivales. Antes había más dificultad para jugar tan joven y ahora aprovechan las oportunidades con descaro. Les tratamos muy bien porque son buenos chavales. Ahora, en los rondos, a alguno le cuesta entrar…”, apunta.

El artífice de esta España es un Luis Enrique que pese a todo ha recibido muchísimas críticas: “Todos queremos lo mismo, ganar partidos con la selección. Cada uno tiene una opinión, pero lo importante es ir todos a la misma. El míster toma las decisiones que por eso es el seleccionador”, asegura.

“Venimos en una línea ascendente, la Eurocopa fue dura y recibimos palos, pero hay que aguantar el chaparrón porque lo importante es el trabajo diario. Está claro que los resultados mandan y cuando son malos no puedes esperar… ¿Hoy vais a hablar mal de nosotros? Cuando sale la convocatoria hay ruido porque tenemos la suerte de que somos un país con muchas opciones de jugadores y es normal. Si el resultado es malo, pues habrá críticas. Estamos centrados ya en la final y el ruido que se genera fuera hay que saber vivir con ello. Hay selecciones donde las opciones son menores y no hay posibilidad de crítica”, considera el capitán del Chelsea.

El domingo el rival será Francia a la que Azpilicueta describe como “la actual campeona del mundo, tiene grandes individualidades, sabemos que va a ser un partido complicado, pero tenemos mucha ilusión”.

Preguntado por las opciones de su compañero Jorginho para llevarse el Balón de Oro cree que “me parece justo, hizo una temporada fantástica y lo demostró siendo un jugador importante y ganando la Champions y la Eurocopa. Como compañero estaría muy orgulloso”.

Finaliza hablando de su vuelta a las convocatorias y la ilusión que eso le ha producido: “Lo estoy disfrutando lo dije cuando volví a la Eurocopa que llevaba dos años y medio sin venir y siempre tenía esa espina de no haber disfrutado con la selección, me sentía afortunado por estar en convocatorias, pero no había dado mi nivel y quería hacerlo. Venir a la Eurocopa y disfrutar de esos momentos con este grupo y con esta ambición lo estoy disfrutando”.