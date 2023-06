Arranca el Europeo sub-21 con España buscando una plaza para los Juegos Olímpicos de París

El Europeo sub-21 arranca este miércoles con Rumanía y Georgia -donde se jugará la final el 8 de julio, en Natumi- como sedes, a la vez que las 16 selecciones clasificadas miran también a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que en el torneo se ponen en juego las tres plazas disponibles para los equipos europeos.

Con Francia ya clasificada al ser anfitriona de los mismos, potencias como España, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal y Países Bajos persiguen las tres restantes. Además, selecciones como Bélgica, Israel -reciente tercera clasificada en el Mundial sub-20, y Rumanía, anfitriona y presente en Tokio 2020- apuntan también a ello.

Por ello, el Europeo sub-21 supone una importancia capital para muchos países y también con un gran nivel medio, incluso a pesar de ser la segunda edición en la que lo disputan 16 equipos, cuatro más que el formato que se implantó en 2017 y 2019; y el doble de los torneos acaecidos entre 1994 y 2015.

