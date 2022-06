El análisis de una insípida victoria de España frente a Suiza en una Liga de Naciones poco apetecible

Quizás por las fechas post-ligueras, pero los partidos que está jugando España en la fase de grupos de la Liga de Naciones no terminan de entusiasmar o -en palabras de Luis Enrique- poner cachondos a toda la afición.

Después de dos empates, España logró su primera victoria, frente a Suiza, con un solitario gol de Pablo Sarabia. Sin embargo, la victoria es lo de menos, en una Selección que no entusiasma, que no termina de dominar de forma holgada, con buenos jugadores pero que no están marcando las diferencias que se esperan a seis meses del mundial.

Sarabia da la primera victoria a España en la Liga de Naciones La selección española sigue en la pelea por el liderato tras derrotar a Suiza en un partido sin brillo. España se enfrentará el domingo en Málaga contra la República Checa. 09 jun 2022 - 19:18

El Partidazo de COPE analizó lo mejor y lo peor de un partido de la Selección Española que no pasó a la historia.





Luis Enrique: "Estoy orgulloso de la personalidad y actitud de los jugadores"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró este jueves que el triunfo conseguido ante Suiza (0-1) en la tercera jornada de la Liga de Naciones 2022-23 es para sentirse "orgulloso" del combinado nacional por la "personalidad y actitud" de sus jugadores.

"El balance del partido está claramente condicionado por el resultado. Estoy contento por la personalidad de los jugadores, por la actitud, hemos metido gol y hemos querido marcar el segundo. No pudimos conseguirlo pero estuvimos ahí. Tuvimos algún error en la primera parte pero seguimos sacando el balón jugado desde atrás", analizó el gijonés.

"Esta victoria nos permite seguir dependiendo de nosotros. Como dato quiero decir que Suiza llevaba 8 años invicta, un total de 23 partidos oficiales sin perder y nosotros hemos tenido la suerte, la fortuna y la personalidad de ganar este partido", añadió Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al triunfo en Ginebra.

Además, el técnico español detectó rápido "el error" que cometieron en la segunda parte. "Fue no tener el balón en campo contrario e ir demasiado rápido a por el gol. Se defiende con el balón, el rival también sufre y no se puede correr detrás del balón. Hemos pecado de precipitación, pero gorrazos hacia arriba hemos dado muy poquitos. No es nuestro objetivo. Estoy contento y satisfecho de esos últimos minutos pero es evidente que podemos mejorar", dijo sobre el juego de su equipo.

Preguntado por la salida en falso de Unai Simón, que casi supuso el gol del empate para Suiza, Luis Enrique defendió al portero. "Forma parte de este juego de errores, cometen errores los rivales, también nosotros, algunos se pueden solventar y otros no, pero este es un partido para sentirnos orgullosos de la selección", indicó.