Ada Colau se niega a ceder espacios públicos para ver a España en el Mundial porque Catar es una dictadura

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha rechazado este viernes la posibilidad de que el consistorio ceda espacios municipales para ver partidos del Mundial Qatar 2022 porque el pais "es una dictadura que viola los derechos humanos" y autorizarlo sería "ser cómplices", ha dicho.

En el pleno municipal del mes de octubre, la alcaldesa ha rechazado un ruego del grupo de Cs que pedía que el ayuntamiento cediera espacios para seguir los partidos de la selección española en la fase final del Mundial.

? TIC-TAC



Ya queda poco para el debut de la @SEFutbol en @FIFAWorldCup#Qatar2022



23/11 a las 17h VS @fedefutbolcrc

27/11 a las 20h VS @DFB_Team

1/12 a las 20h VS @jfa#BarcelonaConLaSelección#PantallaGigante#ElDeporteNosUneATodos#VamosEspaña#MareaRojigualdapic.twitter.com/EhFkJ5EJX8