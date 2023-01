El zasca de Cantona a Cristiano: "No se da cuenta de que ya no tiene 25 años"

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar. El portugués se marchó del Manchester United en el pasado mes de diciembre, en pleno Mundial de Qatar, con mucha polémica por unas declaraciones sobre su técnico, Erik ten Hag. La masa social del United ha reaccionado varias veces en contra de su ya ex-jugador en varias ocasiones.

Una de las voces autorizadas que lo ha hecho ha sido nada más y nada menos que Eric Cantona. La leyenda del Manchester United se ha expresado duramente en contra del portugués, y en referencia de cómo no ha sabido asumir que se encuentra en sus últimos años de carrera, en una entrevista con RMC Sport.

"Tienes dos jugadores al final de su carrera. Yo, por ejemplo, decidí retirarme joven, a los 30. Luego encontramos a los que quieren jugar hasta los 40. También están los que quieren jugar todos los partidos, porque todavía creen que tienen 25 años", señaló Cantona.

En concreto, se centró en que Cristiano no ayuda a los jóvenes: "Hay algunos que no se dan cuenta de que ya no tienen 25 y que deberían ayudar a los jóvenes. Ibrahimovic lo hace con el Milan, ayuda a los jóvenes, como antes lo hicieron Giggs o Maldini. Ronaldo es simplemente mayor. Debería de haberlo hecho, pero no. No se da cuenta de que ya no tiene 25 años".

Sin duda, Cristiano sigue dejando opiniones controvertidas, y no por las que dice él, sino por las que va dejando a su paso con sus acciones.