El 'You'll never walk alone' volvió a sonar en Anfield y De Kuip más de un año después

El partido amistoso entre Liverpool y Athletic Club de este domingo ha sido muy especial. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, Anfield volvió a tener un aforo casi completo, al 75%.

Como sucedió en los últimos partidos de la Eurocopa en Wembley el pasado julio, las restricciones de espectadores apenas se notaron. El 'You'll never walk aone' volvió a retumbar en Anfield.

