Xavi Hernández renueva como entrenador del Al Sadd hasta 2021

El Al Sadd anunció este domingo la renovación de Xavi Hernández, que seguirá siendo el técnico del equipo catarí la temporada 2020/21. Esta renovación llega en un momento en el que el nombre del catalán sonaba con fuerza para sustituir a Quique Setién en el banquillo del FC Barcelona.

En un comunicado difundido en su página web, el Al Sadd confirmó la continuidad del de Tarrasa en su banquillo. Xavi Hernández inició su trayectoria como entrenador en la temporada 2019/20 y conquistó dos títulos, la Supercopa y la Copa de Catar.

"Estoy feliz de renovar mi contrato con el Al Sadd", manifestó el exfutbolista del Barcelona, club al que se le sigue vinculando como candidato a sentarse en su banquillo.

Xavi Hernández explicó que está trabajando con la dirección del Al Saad en la renovación de Akram Afif y en la contratación de jugadores extranjeros para reemplazar a Gabi y a Marco Fabián.

