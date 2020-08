Willian ficha por el Arsenal hasta 2024 y deja el Chelsea tras siete temporadas

El centrocampista brasileño Willian Borgesjugará las próximas tres temporadas en el Arsenal inglés, su nuevo club después de haber puesto fin hace unos días a su larga etapa en el Chelsea, donde ha estado las últimos siete campañas. A sus 32 años, llega como agente libre al vigente campeón de la FA Cup.

"Creo que Willian es un jugador que realmente puede marcar la diferencia para nosotros. Le hemos estado supervisando durante los últimos meses y teníamos una clara intención de fortalecernos nuestro mediocampo ofensivo y en el extremo, y él es un jugador que nos da mucha polivalencia porque puede jugar en tres o cuatro posiciones distintas", celebró el técnico del Arsenal, Mikel Arteta.

�� "It is the character that I want. The kind of player that when things get difficult in the game that wants to take responsibility, wants the ball and wants to win the game for the team."



�� @m8arteta discusses the signing of @WillianBorges88 ��