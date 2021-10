Wijnaldum: "No puedo decir que esté completamente feliz, la situación no es la que yo quería"

El jugador neerlandés Georginio Wijnaldum fichó este verano por el Paris Saint Germain, a pesar de estar en conversaciones con el Barcelona.

En este comienzo de temporada, Wijnaldum apenas está contando con minutos y en una entrevista para el medio NOS confiesa que no está feliz con esta situación: "No puedo decir que esté completamente feliz porque la situación no es la que yo quería. Pero esto es fútbol y tendré que aprender a lidiar con eso" y admite que luchará por dar la vuelta a la situación: "Tengo que mantener una actitud positiva y trabajar duro para darle la vuelta".

El internacional neerlandés señala que no ha hablado todavía con el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino y reconoce que no contaba con vivir un momento como el que está viviendo: "He jugado mucho en los últimos años, siempre estuve en forma y también lo hice muy bien. Esto es algo diferente y eso requiere acostumbrarse. Tenía muchas ganas de dar el nuevo paso y luego sucede esto. Es muy difícil".

