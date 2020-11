WFS Live va a transmitir por primera vez las Conferencias del Congreso en LIVENow

World Football Summit, el evento líder del mundo del fútbol y LIVENow han unido fuerzas para transmitir las conferencias de WFS Live en tiempo real, para los profesionales de la industria de todo el mundo.

Por primera vez en la historia, los profesionales del mundo deportivo y los aficionados al fútbol podrán tener acceso en directo a las más de 40 conferencias, a la apertura, mesas redondas y sesiones de preguntas y respuestas que tendrán lugar del 23 al 27 de noviembre.

Más de 100 ponentes de primer nivel de toda la industria mundial tomarán el escenario virtual para discutir y participar en los temas más apremiantes que afectan a la industria del deporte: Desde jugadores como Samuel Eto’o y Juan Mata, hasta Javier Tebas. Se comentará temas tan de actualidad como los efectos financieros y las implicaciones de la pandemia de Covid-19, hasta el creciente papel de los atletas profesionales como activistas sociales.

A continuación, una selección de los ponentes confirmados:

Lisa Baird – Commissioner, NWSL

Jonathan Barnett – Football agent

Samuel Eto'o – Football legend and President of the Samuel Eto’o Foundation

Assia Grazioli-Venier - Founding Partner - Board of Directors, Muse Capital & Juventus

Juan Mata – Footballer and Co-Founder of Common Goal

Andrea Radrizzani - Chairman & Founder, Aser Ventures

Mino Raiola – Football agent

Fatma Samoura – Secretary General, FIFA

Christian Seifert – CEO, Deutsche Fußball Liga

Javier Tebas – President, LaLiga

Sharon Thorne - Global Chair, Deloitte

Luis Vicente – Group Chief Executive Officer, ELEVEN SPORTS

WFS Live es la evolución digital de World Football Summit, el congreso empresarial que ha estado reuniendo a los principales actores de la industria del fútbol en todo el mundo desde 2016. Su edición inaugural, en julio de 2020, reunió a más de 150 ponentes y más de 3.400 asistentes de 120 países, y esta segunda edición va a ser aún más grande.

LIVENow da acogida a increíbles eventos y experiencias en directo, teniendo como objetivo entretener, participar y formar. Deportes, conciertos, entrenamientos de fitness, comedias, ponencias inspiradoras y mucho más contenido en directo se va a transmitir a nivel mundial. Y por primera vez LIVENow transmitirá WFS Live, permitiendo a los espectadores ver inspiradoras ideas clave, charlas, paneles y discusiones de mesas redondas desde la comodidad del hogar. Los tres paquetes incluyen:

- Pase de acceso completo 19,99 euros - ver todas las ponencias en directo del programa durante los cinco días.

- Pase de día a 9,99€ - Visualiza todas las sesiones de un día determinado a medida que se producen.

- Pase de ponencia a 2,99€ - ver una sesión de particular interés en tiempo real.

A Summit ePass is also available to purchase from LIVENow for 70.00€. Summit ePass holders engage with the five-day schedule of events through the WFS Live cutting-edge networking App. Through the App, Summit ePass holders can participate in each session, interacting in real time through live chat and interactive polls, engage with other attendees via group chats and one-on-one video calls. They can also connect with potential partners through an AI-powered matchmaking tool or engage with brands and companies shaping the future of the game at the WFS Live virtual Expo Area.

During the inaugural WFS Live attendees made 10,000+ contacts, engaged in 10,000+ discussions and shared 22,000+ messages. Tickets for WFS Live are available here (INSERT LINK).

También está disponible el ePass Summit. Los titulares de Summit ePass podrán acceder al calendario de eventos durante los cinco días a través de la aplicación WFS Live. A través de la aplicación, pueden participar en cada ponencia, interactuando en tiempo real a través del chat en directo, interactuar y conectar con otros asistentes a través de chats de grupo y videollamadas uno a uno. También pueden conectarse con socios potenciales a través de una herramienta impulsada por IA (Inteligencia Artificial) poniéndote en contacto con marcas y empresas que lideran el futuro en el área virtual de la zona Expo del WFS Live.

Durante la iniciativa inaugural, los asistentes a WFS Live hicieron más de 10.000 contactos, participaron en más de 10.000 discusiones y compartieron más de 22.000 mensajes. Las entradas para WFS Live están disponibles aquí (World Football Summit (live-now.com)).