Weghorst, nuevo jugador del Manchester United

El Manchester United ha anunciado el fichaje del delantero neerlandés Wout Weghorst, de 30 años, el cual llega cedido desde el Burnley hasta junio de 2023, tras romper su acuerdo con el Besiktas, equipo en el que jugaba hasta ahora. Llega para tapar el hueco que dejó Cristiano Ronaldo en su momento, tras que el delantero portugués rescindiese su contrato con los red devils durante el Mundial de Qatar.

Weghorst es recordado por muchos aficionados del fútbol debido a sus trifulcas que tuvo con Leo Messi, durante el partido de cuartos de final ante Argentina. En concreto, el delantero neerlandés se peleó varias veces con el astro argentino, lo que provocó que en zona mixta, Messi soltase una de las frases que marcaron la victoria de Argentina: "¿Qué mirás, bobo?".

It's official: Wout Weghorst is a Red! ????#MUFC