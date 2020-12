El Vissel Kobe se clasifica para cuartos de final de la Liga de Campeones asiática con gol de Iniesta

El español Andrés Iniesta, autor del primer gol del Vissel Kobe en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones Asia ante el Shanghai SIPG, resultó fundamental en la victoria final por 2-0 que clasifica al equipo japonés para los cuartos de final.

En el minuto 31, Iniesta recibió un pase cerca de área con la derecha, por medio de Yamaguchi, se deshizo de dos rivales y tras una finta conectó un gran disparo con la izquierda para anotar el 1-0, resultado con el que se llegó al descanso.

Nada más comenzar el segundo tiempo, en el minuto 50, Furuhashi materializó el 2-0, que ya sería definitivo, como consecuencia del dominio del juego del Kobe ante el equipo chino.

El Vissel Kobe está haciendo historia en su primera participación en la Liga de Campeones Asia, al clasificarse para los cuartos de final.

El partido se jugó en el estadio internacional Khalifa de Doha, en donde los equipos están disputando estos partidos aislados en una 'burbuja'.

El rival en cuartos de final del equipo de Iniesta saldrá del sorteo que se celebrará este martes.

ホテルに戻るとホテルスタッフの方々が神戸讃歌をかけて出迎えてくれました!����

感謝です。����‍♂️



So thankful for the amazing hotel staff! ����

Thank you for the nice welcome home. ����‍♂️#VisselinAsia#ACL2020pic.twitter.com/d3X74hmnlF