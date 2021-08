Varane ya es del Manchester United hasta 2025

El Manchester United confirmó este sábado el fichaje del Raphael Varane, después de anunciar el pasado 27 de julio que había llegado a un acuerdo con el Real Madrid para incorporar al central francés para las próximas cuatro temporadas.

No obstante, el club inglés no ha podido inscribir hasta ahora al jugador en la Premier League porque estaba pendiente de cumplir con el periodo de cuarentena impuesto por la pandemia para entrar en el Reino Unido y a la espera de obtener su visado para residir en este país.

