Vanderlei Luxemburgo, exentrenador del Real Madrid, positivo por coronavirus

El brasileño Vanderlei Luxemburgo, extécnico del Real Madrid y actual entrenador del Palmeiras, anunció este sábado que dio positivo por el nuevo coronavirus, pero afirmó que está "tranquilo" porque no presenta ningún síntoma. "Mi test dio positivo para COVID-19. Ya estoy en cuarentena, en casa, castigado", señaló con ironía en sus redes sociales el exseleccionador brasileño, quien por su edad, 68 años, se enmarca dentro del grupo de riesgo.

Luxemburgo, que ha sido apartado del equipo de Sao Paulo hasta que se recupere y fue operado recientemente de la vesícula, dijo que es "asintomático" y que, por el momento, "no siente absolutamente nada". "Estoy tranquilo, sin ningún dolor, acompañado por los médicos del Palmeiras", indicó para añadir después que "en breve" estará de vuelta para dirigir a la plantilla.

Luxemburgo fue sometido el pasado 25 de junio a una operación para la extracción de la vesícula y fue dado de alta un día después. A lo largo de esta semana, el técnico estuvo presente en las instalaciones del Palmeiras, pero solo en la víspera dirigió el primer entrenamiento con el equipo desde la cirugía.

Após exame nesta sexta-feira (03/07), o técnico Vanderlei Luxemburgo testou positivo para o Covid-19.



O resultado saiu ainda na noite de sexta e o corpo médico do Palmeiras imediatamente comunicou o treinador e seguiu todas as medidas do protocolo.

