Van Gaal, nuevo seleccionador de Países Bajos

El veterano entrenador Louis van Gaal ha sido nombrado de nuevo, por tercera vez en su carrera, seleccionador nacional de los Países Bajos, en sustitución de Frank de Boer y con el también exseleccionador Danny Blind entre los integrantes del nuevo cuerpo técnico.

Van Gaal firmará contrato hasta el Mundial de Catar 2022, cita mundialista incluida, y vivirá así su tercera etapa al frente del combinado neerlandés tras ser seleccionador entre 2000 y 2002 y 2012 y 2014 previamente.

