Usain Bolt se estrena con un doblete como goleador profesional

Usain Bolt ya sabe lo que es marcar un gol como futbolista profesional. El ex atleta fue el claro protagonista en la noche de este viernes en la goleada que el Central Coast Mariners de Australia le endosó (4-0) al Macarthur South West United.

Bolt marcó el 3-0 y lo celebró con su habitual gesto con el que celebraba sus éxitos en el atletismo:

Here it is, @usainbolt , the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC �� @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

Y fue el encargado de cerrar la goleada empujando a puerta vacía un balón que se quedó muerto en el área tras el mal control de un defensa:

BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️



That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC �� @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V