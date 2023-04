El uruguayo Pezzolano será el nuevo entrenador del Valladolid

El técnico uruguayo Paolo Pezzolano será el sustituto de José Rojo 'Pacheta' al frente del banquillo del Real Valladolid, ha informado el director deportivo del club blanquivioleta, Fran Sánchez, tras la rueda de prensa de despedida del entrenador burgalés, 22 meses después, con un ascenso a Primera y con el equipo fuera de puestos de descenso. Según Sánchez, "falta la firma del contrato y pulir algunos detalles y procesos burocráticos, pero la idea es que pueda dirigir ya a la plantilla en el próximo encuentro ante el RCD Mallorca y que mañana ya esté al frente de la sesión de trabajo del Real Valladolid".

Pero primero ha respondido a las preguntas sobre la destitución de "Pacheta", que ha definido como una "dolorosa decisión", que él ha tomado "personalmente", no por el 6-0 cosechado en el encuentro ante el Real Madrid, sino porque entendía que "las sensaciones que transmitía el equipo no eran las mejores", aunque ha aclarado que no cree que los jugadores "se le hayan ido de las manos".

"Pensé que lo mejor era buscar una energía diferente para que dé impulso al equipo en las once jornadas que restan por disputarse y creo que es la decisión correcta", ha añadido Sánchez, quien ha aclarado que su trabajo es "mantener constantemente un seguimiento de jugadores propios, externos, y de entrenadores, porque nunca se sabe qué puede pasar, y hay que estar preparados para todo".

En el caso de Pezzolano, ha precisado que pudo verle entrenar durante varios días en Brasil y que, justo cuando estaba allí, se produjo su dimisión del Cruzeiro -el otro club que adquirió Ronaldo Nazário-, por lo que sabe cómo trabaja, y considera que es la persona adecuada para ponerse al frente del banquillo blanquivioleta.

Una vez tomó la decisión de destituir a "Pacheta", llamó directamente al técnico uruguayo para hablar de cómo veía el equipo, ya que "conoce bien la plantilla del Real Valladolid" y "está preparado y con ilusión" de afrontar el nuevo reto, en la que será su primera experiencia en el fútbol europeo. "Estoy seguro de sus capacidades, porque le he visto trabajar 'in situ'. Es valiente, metódico, le gusta el trato con el balón y maneja el ataque posicional. Queremos seguir creciendo desde la humildad y el respeto, porque sabemos que somos un recién ascendido", ha precisado el director deportivo del Real Valladolid.

Ha continuado explicando que tiene la "conciencia muy tranquila", porque él apostaba por "Pacheta" para que salvara al equipo, pero a veces "hay que tomar decisiones dolorosas, y hacerlo con determinación y valentía, porque lo más importante es buscar lo mejor para el equipo y para el club".

Por tanto, en las próximas horas, podría ya anunciarse la llegada de Pezzolano, quien ya ha aterrizado en España procedente de Brasil, con el fin de que puedan presentar la documentación pertinente y dirija al Real Valladolid este domingo, ante el Mallorca, junto a su equipo de trabajo, que se encontraba en Uruguay.