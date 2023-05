Una joven italiana denuncia que su padre no irá a su graduación por ir a la final de la Europa League

Curiosa noticia la que ha acontecido en Italia, y que ha generado cierta controversia en el país. Marta, una joven que está a punto de graduarse en Biología, ha denunciado en el programa 'I Lunatici' de la radio RAI que su padre no asistirá a su graduación... por ir a ver a la Roma a la final de la Europa League, ante el Sevilla en Budapest.

"Mi nombre es Marta, y tengo que denunciar algo que me ha dejado muy dolida. El miércoles me gradúo en Biología, pero mi padre no estará. Me dijo que tiene unos tickets para ver la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma en Budapest", señaló la joven, en un tono triste.

Marta si laurea in biologia, ma il padre non ci sarà perché preferisce andare alla finale d’Europa League della Roma.#LaVitaInDirettapic.twitter.com/rgOpLQTGm3 — La Vita in diretta (@vitaindiretta) May 26, 2023

Su padre, por lo que dice Marta, es un hincha de toda la vida de la Roma, un motivo que no es suficiente para la estudiante de Biología. "Para un hombre de 60 años como él, la graduación de su hija es menos importante que un partido de fútbol de su equipo. Me defrauda mucho", denuncia la joven.

Una historia que ha provocado mucha división de opiniones en el país, entre los que defienden al padre y los que no. Unos días antes, una leyenda romanista como De Rossi reveló que no irá a la final para ir a la graduación de su hija, algo que ayuda a las críticas para el padre de Marta.