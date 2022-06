Una estrella de la UFC revela el miedo que pasó en los aledaños de Saint Denis: "Había gente con machetes"

Paddy Pimblet es un británico de 27 años aficionado al Liverpool que el pasado sábado acudió como miles de personas más a París para ver la final de la Liga de Campeones. Al igual que otros muchos hinchas vivió momentos de pánico a la salida del estadio por culpa de los asaltos y agresiones protagonizados por decenas de jóvenes franceses en los aledaños de Saint Denis antes y después del encuentro.

Sin embargo, en su caso sorprende aún más ya que es una persona acostumbrada a la violencia y a la exigencia de un deporte como la MMA. Y es que Paddy Pimblet es luchador de la UFC y el próximo 23 de julio en Londres disputará su tercera pelea en el peso ligero ante el también británico Jordan Leavitt.

Paddy asegura en una entrevista en RMC Sport que “nunca” ha sentido más miedo en su vida que el sábado saliendo del Stade de France: “Al menos en una jaula es uno contra uno… Cuando salimos del estadio, había grupos de treinta personas corriendo. Algunos de ellos tenían armas: machetes, cuchillos, barras de hierro, bates de beisbol… Solo había que intentar escapar de ese lugar. Las personas eran arrojadas al suelo, sus relojes y pertenencias robadas. A algunos les quitaron las maletas, a otros les cortaron las correas de los bolsos y echaron a correr”, explica.

“Antes del partido, también vi gente a la que le robaban las entradas. Entrar al estadio ya era complicado. La policía lanzaba gases lacrimógenos a todos. Y cuando le preguntamos qué estaba pasando, se rieron en nuestra cara. Nunca he tenido más miedo por mi seguridad y la de las personas que me rodena que cuando salí de ese estadio el sábado por la noche”, desvela.

Tuvieron que juntarse para evitar agresiones

Al igual que muchos otros aficionados cuenta como tuvo que unirse a otras personas para formar un grupo grande y evitar problemas: “Yo estaba con mi tío y unos amigos. Uno de ellos tenía 50 años, los otros 19 y 23. Decidimos unirnos para protegernos. Un grupo de irlandeses me reconoció y me dijo: '¿Qué pasa, Paddy? ¿Todo va bien?' Había seis de ellos, así que empezaron a caminar con nosotros. Tuvimos la suerte de ser una docena porque estas bandas, nos miraban y cuando vieron cuántos éramos, no vinieron a molestarnos. Seguimos caminando y un anciano y sus dos amigos se nos acercaron y nos preguntaron si podían acompañarnos. Cuando le pregunté si estaba bien, respondió: 'No realmente'. Le pregunté por qué y me dijo: 'Me tiraron al suelo, uno de estos perros me arrebató la cartera y me vació los bolsillos'”.

Compara lo vivido con una película de terror como ‘La Purga’. “¿Has visto esa película? Tienes derecho a hacer todo durante doce horas. Se vía así. No había leyes, podías hacer lo que quisieras”, lamenta. Además, señala que la presencia policial fue escasa y califica las acusaciones vertidas desde Francia contra los aficionados del Liverpool como “una mentira total y enorme”. “El ministro del Interior de Francia debería renunciar a su cargo porque lo que dice es repugnante y despreciable. Es muy fácil usar a los aficionados del Liverpool como chivos expiatorios”, añade enfadado.

French police pepper spraying Liverpool fans with tickets.. pic.twitter.com/4iaY5gIqlH — Casual Ultra (@thecasualultra) May 28, 2022

También acusa a algunos de los stewards de la UEFA de robar entradas de algunos hinchas ingleses a los que decían que estas eran falsas para luego vendérselas a otros. “Y luego en Twitter vi un video de un tipo que pasaba por debajo de la barrera para entrar y luego besaba a una mujer en la mejilla y empujaba a su amigo de la misma manera”, continúa.

“Nunca volveré a ese estadio de nuevo. Nunca. Incluso me digo a mi mismo que no iré a París con mi pareja. Dicen que es una ciudad romántica, pero después de eso, no voy a ir con ella. Cuando le dije a mi novia que me iba a París, se molestó porque me iba sin ella. Pero cuando regresé, le dije: 'Tienes suerte de no haber venido porque fue aterrador'”, finaliza.