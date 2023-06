Ultras del Ajaccio agreden y queman la camiseta de Kenzo, un niño de 8 años con tumor cerebral

Lamentable suceso de los radicales del Ajaccio francés que agredieron a un niño con cáncer cerebral que quiso cumplir su sueño de ver a su equipo favorito, el Marsella, antes de perder la vista. Kenzo, de 8 años de edad, había sido invitado por la entidad marsellesa al estadio del club rival, junto a su familia, para disfrutar de la última jornada de la Ligue 1.

Los ultras del club de la isla de Córcega golpearon en la cabeza al pequeño Kenzo y después le robaron la camiseta de su conjunto favorito para prenderle fuego, mientras que a su padre le propinaron varios golpes en la cara, haciendo así una tarde para olvidar para el niño y sus progenitores. A pesar de ello, unas horas antes tuvo la oportunidad de conocer a sus ídolos del Marsella y fotografiarse con Matteo Guendouzi, su futbolista preferido. La seguridad del estadio tuvo que escoltar a los agredidos y trasladarlos hasta el túnel de vestuarios para ponerles a salvo y procurar que pudiesen seguir viendo el choque.

La madre del niño, Amedine, declaró a 'Corse-Matin': "Como pensamos que estábamos a salvo, permití queKenzo se pusiera su camisa, mi esposo lo tomó de la mano para mostrarle a los jugadores que caminaban hacia el campo. Y todo salió mal. Empujaron a mi hijo y su cabeza golpeó la barandilla".

"Eran quince, así que no pude hacer nada. Me pasaron por encima, abrieron la puerta del camerino, le dieron dos puñetazos en la cara a mi marido", agregó la madre a la radio pública France Bleu. "Le arrancaron la camiseta y se la quemaron. Estamos conmocionados, no podemos superarlo"

El Ajaccio ya ha condenado los "actos indescriptibles" y afirma que “estas personas no epresentan los valores del club y la isla”."Incluso la estupidez más extrema no puede excusar estos comportamientos. El club condena enérgicamente estos actos atroces!", subraya la entidad.

'RMC Sport' asegura que hubo cánticos racistas dentro del estadio y señalan que un periodista también fue atacado. La fiscalía de Ajaccio, en la isla de Córcega, ya ha abierto una investigación para identificar a los autores de las agresiones.