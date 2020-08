La UEFA propone que la Supercopa de Europa sea el primer partido con público en los estadios

La UEFA ha señalado la Supercopa de Europa, que se disputará el próximo 24 de septiembre en Budapest, como el posible "partido piloto" para permitir por primera vez "la entrada de un número reducido de espectadores", descartando la presencia de aficionados en las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones.

El organismo se reunió este miércoles por videoconferencia con los 55 secretarios generales de las federaciones miembro para discutir en particular el posible regreso gradual de los aficionados a los partidos UEFA.

