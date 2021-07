La UEFA y la Conmebol están en negociaciones para un partido entre Argentina e Italia

El periódico New York Times, a través de su periodista Tariq Panja, ha publicado una noticia sobre el fútbol internacional y que puede hacerse realidad en los próximos meses.

Según informa Panja, la Conmebol y la UEFA estarían en negociaciones y además negociaciones avanzadas para realizar un encuentro entre Argentina, reciente campeona de la Copa de América e Italia, vigente campeona de la Eurocopa, lo que sería una especie de Supercopa entre ganadores de ambos torneos.

Esté encuentro sería en Nápoles para conmemorar la figura de Diego Armando Maradona, donde Maradona jugóy donde además el campo del club italiano lleva el nombre del astro argentino.

La última vez que se disputó este encuentro en Nápoles entre Argentina e Italia, Maradona terminó de dar la victoria a su selección en la semifinal del Mundial de 1990 que se decidió en penaltis.

Esto sería el fruto de unas relaciones cada vez más estrechas entre la Conmebol y la UUEFA. Ya acordaron un intercambio de árbitros durante la Eurocopa y la Copa América, como hemos visto durante las últimas fechas.

