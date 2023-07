La UEFA castiga a la Juventus sin jugar la Conference y les multa con 20 millones de euros

La Sala Primera del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA informó este viernes de que la Juventus será excluido de la Conference League por posibles infracciones de las normas de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero del organismo presidido por Aleksander Ceferin.

Ufficiale: #Juventus esclusa dalla #ConferenceLeague // Official: Juventus have been excluded from playing in the UEFA Conference League ??