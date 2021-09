La UEFA abre la puerta al público visitante en las competiciones europeas

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha anunciado este lunes la aprobación de "enmiendas significativas" al 'Protocolo de Regreso al Juego de la UEFA', que establece los procedimientos sanitarios y protocolos operativos para la organización de partidos de sus competiciones y cuyas principales novedades son el eximente de realizar test a los jugadores, árbitros o aficionados vacunados y la vuelta del público visitante a los estadios.

"Las enmiendas son el resultado de las campañas de vacunación en curso en toda Europa y la decisión de muchos países de permitir que las personas vacunadas y recuperadas se muevan libremente a través de las fronteras y asistan a eventos públicos sin más pruebas", explicó el organismo rector del fútbol europeo. En este sentido, la UEFA señaló que los cambios aprobados se han propuesto teniendo en cuenta "las experiencias acumuladas en más de 2.000 partidos de competición UEFA".

Entre estas modificaciones, se ha decidido "excluir a todas las personas que están completamente vacunadas contra el SARS-CoV-2 y/o se han recuperado de la COVID-19 de cualquier prueba adicional" para entrar en la Zona 1 de partidos UEFA. "Sigue siendo responsabilidad exclusiva del equipo verificar, antes de viajar a cualquier lugar del partido en otro país, si todos los individuos vacunados y/o recuperados del equipo pueden ingresar al país y/o al estadio de acuerdo con los requisitos impuestos por las autoridades nacionales y locales", explicó.





