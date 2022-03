La UEFA abre el plazo para que los clubes puedan fichar dos jugadores de Rusia y Ucrania hasta el 1 de abril

La UEFA ha modificado los reglamentos de la presente temporada para las tres principales competiciones continentales de clubes (Champions League, Europa League y Conference League), para que los clubes que deseen inscribir futbolistas procedentes de Rusia y Ucrania puedan hacerlo hasta el 1 de abril.

El plazo para las competiciones femeninas termina el 7 de abril.

La norma se concreta en un anexo bajo el título "Reglas temporales que abordan la situación excepcional derivada de la guerra en Ucrania", que también incluye las disposiciones relacionadas con la suspensión de los contratos de jugadores y entrenadores de los clubes afiliados a las Federaciones rusa y ucraniana de fútbol, cuyos jugadores pueden jugar en otro club hasta el 30 de junio de 2022.

