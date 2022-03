Tuchel, sobre el bloqueo de gasto al Chelsea: "Si hace falta, conduzco un furgón hasta Lille"

El Chelsea sigue en su esfuerzo de llevar el día a día de la forma más normal posible, dentro de las restricciones que han recaído sobre el club, propiedad del ruso Roman Abramovich.

El equipo ha jugado este domingo su partido de la Premier League frente al Newcastle (con victoria por 1-0) y ahora tiene el objetivo de lograr el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones el próximo miércoles, en el duelo de vuelta en la eliminatoria frente al Lille, que se jugará en territorio francés.





"Mis últimas informaciones es que tenemos un avión, así que haremos la ida y la vuelta (a Lille) en avión", ha dicho este domingo el entrenador, Thomas Tuchel, en la rueda de prensa post-partido. Pero va más allá, por si los gastos por desplazamiento se viesen también afectados: "Si no, nos vamos en tren; y si no, en autobús. Y si no, ¡yo conduzco una siete plazas! Y lo haría. Llegaré a Lille".

En ese sentido, incluso bromeó, cuando un periodista le recordó que, en Francia, tendría que llegar el furgón por el carril derecho: "¡Es verdad! En algún momento tendríamos que cambiar a la derecha... Bueno, para eso también necesitamos confiar en el entrenador".

"Por supuesto que estamos en negociaciones, pero eso ya no me atañe", destacó el entrenador. "Tenemos gente muy buena que organiza los desplazamientos, y están tan entregados con el trabajo que hacen que todo siga pareciendo normal".