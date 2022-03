Tuchel, entrenador del Chelsea: "Mientras tengamos para camisetas, lucharemos para conseguir éxitos"

Kai Havertz, futbolista del Chelsea, aseguró que pagaría para poder viajar con el equipo si la situación económica del club inglés así lo requiriese, tras las sanciones impuestas a su dueño, el ruso Roman Abramovich. El alemán fue preguntado en rueda de prensa por la situación financiera del Chelsea, que tiene sus ingresos congelados y que tiene un límite de gasto de 20.000 libras para los desplazamientos fuera de casa. Thomas Tuchel, el técnico de los 'Blues', ya dijo que si no tuvieran dinero para el avión no le importaría conducir él mismo un autobús, pero ahora fue Havertz el que se pronunció sobre la forma de financiar los desplazamientos.

"Pagaría por ello, no es un problema. No es un gran problema. Para nosotros llegar a los partidos es lo más importante. Hay cosas más importantes ahora mismo en el mundo que si cogemos un autobús o un avión para jugar un partido fuera de casa", explicó Havertz. El germano ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos, pero reconoció ante los medios que la situación actual del club, debido a las sanciones del Gobierno británico, no es sencilla.

"Todos somos profesionales y sabemos que es una situación rara para todo el mundo en el club. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en los partidos. Es todo lo que podemos hacer, el resto es tarea del club", apuntó. "No puedo deciros mucho más porque estamos centrados en los partidos. No es fácil ni para nosotros, ni para el club ni para los aficionados. Lo que podemos hacer es jugar bien al fútbol y darle un motivo de alegría a nuestros aficionados".

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, insistió en que mientras tengan para camisetas seguirán luchando, debido a la delicada situación financiera que vive el club, con sus ingresos congelados por las sanciones del Gobierno británico al dueño, el oligarca ruso Roman Abramovich. "Mientras tengamos camisetas, mientras sigamos vivos, iremos y lucharemos para conseguir éxitos. Se lo debemos a la gente que nos apoya", dijo Tuchel en la previa del partido de Liga de Campeones ante el Lille en el que parten con un 2-0 de la ida.

"Tenemos que lidiar con ello. Tenemos que estar juntos, encontrar soluciones. Hay muchos temas que normalmente no tratamos y que ahora tendremos que hacerlo", aportó el alemán respecto a las complicaciones para viajar con el límite de gasto en 20.000 libras por partido fuera de casa. Tuchel también habló sobre la situación que se está viviendo en los partidos del Chelsea, con los cánticos a favor de Roman Abramovich, lo que ha levantado las ampollas en el Parlamento británico.

"No sé si eso es lo más importante de lo que hay que hablar en el Parlamento. Si lo es, tenemos que preocuparnos de las prioridades que hay ahí. Hay cosas más urgentes", agregó Tuchel.

El Chelsea pide jugar su partido de FA Cup a puerta cerrada

Además, el Chelsea ha pedido a la Federación Inglesa jugar su partido de FA Cup ante el Middlesbrough a puerta cerrada, ya que el equipo londionense no ha podido vender entradas para sus aficionados y eso spondría una ligera ventaja para el equipo local. Todo esto precedido por los nezos de unión entre Abramovich y Putin por lo que se le han congelado las cuentas, y no se le permite vender entradas, además de estar perdiendo a numerosos patrocinadores. Por ello, los 'blues' habrían pedido disputar, sólo por el momento, el partido de cuartos de FA Cup contra el Middlesbrough a puerta cerrada "por cuestiones de integridad deportiva".