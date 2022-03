Tuchel se enfada con los periodistas, harto de preguntas sobre la invasión rusa: "No soy político"

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, se ha cansado de preguntas sobre Roman Abramovich y sobre el conflicto en Ucrania.

En la rueda de prensa celebrada este martes, Tuchel no ha podido más y se ha enfadado con uno de los periodistas: "¡Para, escucha!", se dirigió a uno de ellos: "Teneís que parar, no soy político. Dejadlo ya. Lo único que puedo hacer es repetir lo mismo. Y hasta me sabe mal. Repito, nunca he vivido en una guerra. Y me sabe mal porque me siento privilegiado. Estoy aquí sentado, ante vosotros, en paz... Lo hago lo mejor que puedo, pero tenéis que dejar de hacerme estas preguntas. No tengo la respuesta para estas cuestiones", pidió el técnico.

Abramovic, en el punto de mira

El propietario del Chelsea, Roman Abramovich, es uno de los perjudicados por el bloqueo que el resto de países europeos están realizando sobre Rusia.

Según algunas informaciones, Abramovich estaría mediando para reestablecer la paz, pero cree que no son tema para tratar en la previa de un partido de fútbol, como el que enfrenta al Chelsea con el Luton en la FA Cup: "Sabemos que hay cosas más importantes que el fútbol, pero los periodistas me seguís haciendo preguntas sobre la guerra ¿Cuántas veces tengo que decir que la guerra es horrible? ¡Es espantosa! No hay otra opinión posible".

"¿Por qué deberíamos estar más preocupados que otras personas por esta cuestión? Por supuesto que (la guerra) está ahí fuera y que es más importante que el fútbol. Hay otras cosas más importantes que el deporte. Incluso si estamos preocupados, tenemos que intentar crear un ambiente para centrarnos en nuestro trabajo, en nuestra pasión, y dar gracias por los privilegios que tenemos", finalizó.