El Tribunal de Etna declara al Catania en quiebra y lo aparta de la Serie C

El Tribunal de Etna (Catania, Sicilia, Italia) ordenó este sábado el cese de la actividad deportiva del Catania Calcio, de Serie C, que no podrá disputar los últimos cuatro encuentros que quedan de la presente campaña de la categoría de bronce del fútbol italiano.

El pasado 22 de diciembre, el mismo tribunal declaró oficialmente al Catania en quiebra. Desde entonces, los aplazamientos y las prórrogas en los despachos se convirtieron en protagonistas. Hasta hoy, cuando el tribunal apartó oficialmente al club 'rossazzurri' del grupo C de la tercera división, en el que ocupaban la 11ª plaza con opciones de meterse en los 'play-off' de ascenso a Serie B.

"Con gran pena debo señalar que la terminación del ejercicio provisional durante la temporada regular causa un daño grave al campeonato de la Serie C y esta es una situación que, como Presidente de la Liga, nunca quise vivir", declaró Francesco Ghirelli, presidente de la Lega Pro, en un comunicado oficial.

La decisión del Tribunal, comunicada al Catania, se produce tras la "caducidad por incumplimiento de la obligación de pago del importe total de la contraprestación" del empresario Benedetto Mancini, que había presentado la única oferta de compra del club, aunque no desembolsó el importe total fijado para la transacción, en torno a 500 mil euros, explica la Lega Pro en el escrito.

Por su parte, el Catania informó a través de un comunicado que solicitará una "intervención financiera extraordinaria, o una contribución de la Lega Pro, en la medida que permita combinar el interés en la continuidad en el campeonato en curso con los intereses del procedimiento concursal del club".

Según apunta 'La Gazzetta dello Sport', Maurizio Pellegrino, director deportivo del club, habría intentado recaudar cerca de 35.000 euros para poder disputar el partido de esta jornada frente al Latina, pero pese a que algunos directivos habían garantizado la presencia del dinero, el partido fue finalmente suspendido, al igual que, por el momento, los otros tres restantes

El club etneo, uno de los históricos de Italia, milita en Serie C desde 2015, y las razones de su caída no fueron estrictamente deportivas. El Catania fue descendido desde la Serie B como sanción por amaño de partidos. Desde entonces, la entidad no ha logrado salir del pozo y, ahora, el equipo de 87 años no podrá terminar el curso sobre el césped.