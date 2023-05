Tremenda rajada de Mourinho contra el árbitro del Monza-Roma: "Es el peor de mi carrera"

Un nuevo partido sin ganar, un empate insuficiente en Monza (1-1), profundizó el bache en el que está inmerso la Roma, que se cayó de la zona europea de la Serie A a falta de cinco jornadas para el cierre del curso. Es un equipo tensionado la Roma, que solo ha sumado dos de los últimos nueve puntos en juego. Dos empates es todo el botín obtenido por el cuadro capitalino en sus recientes compromisos.

Tras el partido el técnico portugués cargó duramente contra el colegiado, el italiano Daniele Chiffi, al que llegó a calificar como el peor árbitro que se ha encontrado en su carrera. Y eso que este no fue excesivamente protagonista en el encuentro pese a expulsar en el minuto 96 al turco Celik.

"Este fue el peor árbitro que me he encontrado en mi carrera. Créame, he tratado con muchos árbitros que fueron malos. Normalmente, cuando hablo de árbitros es porque tienen una influencia directa en el juego. En este caso, no creo que sea así, pero él era horrible. No tiene conexión humana con nadie. No tiene empatía, le sacó tarjeta roja a Celik que se resbaló, porque estaba agotado en el minuto 96", afirmó el luso en DAZN.

Luego en los medios oficiales del club siguió con las críticas hacia Chiffi: "No me gusta hablar de los árbitros después del partido. Yo tengo que decir que nosotros no hacemos la presión que otros clubes hacen. Nosotros no podemos salir y decir: 'No quiero a este árbitro nunca más'. Otros equipos lo hacen y nosotros sabemos claramente que lo hacen. Porque tú ves que algunos árbitros nunca arbitran a ciertos clubes. Nosotros no tenemos esa fuerza. Cada vez que tenemos a este tipo... Dejé de hacer mi trabajo a la mitad de la segunda parte porque sabía que el árbitro también me iba a expulsar, siempre pasa con él. Confieso que esta noche salí a la cancha con el micrófono, para protegerme. Me quedé callado porque el sábado quiero estar con mis pocos jugadores en el campo contra un súper equipo como es el Inter...", confesó Mourinho.