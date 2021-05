Tras nueve años, Javi Martínez dejará de ser jugador del Bayern

El centrocampista español Javi Martínez abandonará el Bayern de Múnich a final de la presente temporada, después de que ambas partes hayan "acordado conjuntamente no renovar el contrato que expira el próximo 30 de junio", por lo que cerrará una exitosa etapa de nueve años en el club alemán.

"Estoy muy orgulloso y feliz de haber podido formar parte durante nueve años de la familia del Bayern. Me gustaría darle las gracias a este magnífico club y, sobre todo, a nuestros aficionados. ¡Habéis convertido Múnich en mi hogar! Nunca voy a olvidar estos nueve años. He sentido este club, siempre lo he dado todo por él y estoy muy feliz por los muchos títulos que hemos ganado juntos", agradeció Martínez en la web del club muniqués.

Tras nueve exitosos años, el #FCBayern y @Javi8martinez se dicen adiós y gracias desde lo más profundo de sus corazones.



#GraciasJavi ❤️ #MiaSanMia

Del lado del club, el presidente del Consejo Directivo, Karl-Heinz Rummenigge, recordó la llegada del navarro al club por una suma récord de 40 millones de euros.

"Fue una decisión difícil cuando fichamos a Javi Martínez por 40 millones de euros, una suma que entonces rompía todos los records para nosotros" , dijo Rummenigge.

"La decisión fue completamente acertada. Javi le aportó mucha calidad al equipo y humanamente siempre fue maravilloso", agregó.

Javi Martínez ganó desde entonces con el Bayern en ocho ocasiones la Bundesliga, va para la novena, y en dos ocasiones -2013 y 2020- el triplete al lograr también la Liga de Campeones y la Copa de Alemania.

"Javi Martínez siempre tendrá un lugar especial en la historia de este club", dijo el presidente Herbert Hainer.

Según Hainer, Javi Martínez es "una de esas personalidades que dejan claro lo que defiende el FC Bayern".

El ex portero Oliver Kahn, miembro del Consejo Directivo y sucesor designado de Rummenigge al frente del mismo, dijo que "Javi fue durante nueve años un pilar clave de nuestro equipo que tenido logros históricos en ese tiempo".

"Hasta ahora cada año campeón alemán, dos veces el triple, dos goles decisivos en la supercopa europea. Muchas gracias Javi", dijo Kahn.

El director deportivo, Hasan Salihamidzic, afirmó que "el balance de éxitos de Javi es casi incomparable, justamente en los grandes partidos, empezando por la final de la Liga de Campeones de 2013, fue un jugador que marcó la diferencia".