Thierry Henry seguirá como adjunto de Roberto Martínez hasta el final del Mundial de 2022

El exfutbolista Thierry Henry, exdelantero y campeón del mundo en 1998 con Francia, mantendrá su cargo como adjunto del seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, hasta después del Mundial de 2022, anunció este lunes la Federación belga.

"Estamos felices de anunciar que Thierry Henry se une al equipo de los Diablos Rojos de manera permanente. Se ha comprometido con el equipo hasta después del Mundial de 2022", señaló la Federación.

Henry se había reincorporado al cuerpo técnico de los Diablos Rojos el pasado mes de mayo con vistas a la Eurocopa, en la que Bélgica acabó quedando eliminada en cuartos de final ante la eventual campeona, Italia.

