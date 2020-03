Thiago Alcántara estalla contra la Bundesliga por mantener esta jornada: "Aterrizad en la realidad"

El centrocampista español del Bayern Múnich Thiago Alcántara ha calificado de "locura" la decisión de la Bundesliga de disputar la jornada de este fin de semana a puerta cerrada, y ha pedido a los dirigentes de la competición que dejen "de perder el tiempo" y que asuman "la realidad", ante la amenaza por el brote de coronavirus.

"Esto es una locura. Por favor, dejad de perder el tiempo y aterrizad en la realidad. Seamos honestos, hay prioridades mucho más importantes que cualquier deporte", escribió el internacional español en su cuenta oficial de la red social Twitter.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.