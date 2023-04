Terremoto en el Bayern de Munich: Oliver Kahn puede salir

El momento de crisis que vive el Bayern de Munich ha puesto el foco de las críticas en el presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, y el director deportivo, Hasan Salihamidzic. Los alemanes han quedado apeados de la Copa alemana ante el Friburgo, de la Champions contra el Manchester City y en la Bundesliga el Borussia Dortmund amenaza su liderato a tan solo dos puntos

Las decisiones de los directivos alemanes no han terminado repercutiendo de forma positiva en la situación actual del club. Julian Nagelsmann llegaba al conjunto germano como una apuesta personal y muy fuerte de Kahn y Salihamidzic con un contrato de cinco años. Sin embargo, el despido del entrenador ha salido caro ya que tuvo un coste de 25 millones para salir del Leipzig. Tuchel que desembarcó en Múnich para revertir la situación solo ha podido ganar dos de sus seis primeros encuentros.

La crisis podría llevarse por delante, según el periodista Jan Aage Fjørtoft, al CEO del equipo bávaro, Oliver Kahn. "El proceso está en marcha. Es cuestión de tiempo que Kahn deje de ser CEO del Bayern. Un entrenador necesita ganarse al vestuario y un CEO necesita ganarse a los empleados. Da la sensación de que Kahn nunca se los ha ganadoy ahora, cuando las cosas se están poniendo difíciles, no tiene el suficiente apoyo", argumenta Fjortoft.

Otro punto crítico que apunta a la directiva germana son los fichajes. Tras la marcha de Robert Lewandowski, se renunció a firmar un '9' con la explicación a posteriori de que no había alternativas en el mercado. Además, se achaca que el club bávaro se ha gastado el dinero en posiciones que estaban muy bien cubiertas como es el centro del campo a Marc Roca, Sabitzer o Gravenberch, que han tenido poco protagonismo en el once.

Fjortoft apunta que el ex capitán PhilippLahm, es el principal favoritoa largo plazo para ocupar el puesto de Kahn como CEO del conjunto muniqués. “Un técnico tiene que ganarse al vestuario. Y un CEO tiene que ganarse a los empleados. Predomina la sensación de que Kahn no se los ha ganado y que, por tanto, no cuenta con el apoyo necesario”, destacó el noruego.