Ten Hag: "No voy a aceptar que haya jugadores como Cristiano que se vayan de los partidos antes de tiempo"

Aunque el futuro de Cristiano Ronaldo en el United sigue siendo una incógnita, el delantero portugués volvió a vestir la camiseta de su actual equipo ante un amistoso contra el Rayo Vallecano.

Cristiano Ronaldo a pesar de manisfestar por activa y por pasiva que quiere dejar Manchester, salió de titular en el amistoso disputado en el en Old Trafford frente al equipo madrileño. Asimismo, el portugués no tuvo su mejor actuación con 'red' y apenas dejó detalles con su equipo tras un ajetreado verano.

Cristiano confirma su regreso ante el Rayo: "El domingo juega el rey" El luso, gran protagonista del verano, sin embargo no estará en el partido ante el Atlético de Madrid. Cristiano sigue pendiente de resolver su futuro. 29 jul 2022 - 18:10

Cuarenta y cinco minutos frente a los aficionados que tantasveces han aplaudido su nombre no dieron para mucho. Es más, para colmo, el futbolista que podría estar jugando sus últimos partidos con la camiseta del United no esperó a que el árbitro pitará el final del encuentro, según informó United Report. Una situación valorada como desafortunada por el técnico del equipo 'red', Ten Hag , que ha mostrado su descontento, "no voy a aceptar que haya jugadores como Cristiano que se vayan de los partidos antes de tiempo".

Casualmente, Diallo, que entró tras el descanso por Cristiano, fue el autor del único gol del Manchester United a los dos minutos de la reanudación del encuentro. El conjunto inglés no pudo superar al Rayo Vallecano (1-1), tras el gol de Álvaro García en el minuto 57 de la segunda mitad.

En cuanto a su fichaje, tras muchas idas y venidas con el Atlético de Madrid, otro club que ha aparecido en este escenario incierto para hacerse con los servicios del delantero es el Sporting Club de Portugal. El equipo, donde Cristiano Ronaldo saltó la fama, estaría dispuesto a hacerle un hueco en sus filas. Un retorno a los orígenes que todavía es una incógnita.