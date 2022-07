Ten Hag: "Me centro en los jugadores que están; no puedo esperar a saber si vendrá Cristiano Ronaldo"

Erik ten Hag sigue en Australia con su agenda prevista en la pretemporada del Manchester United, sin saber si a Cristiano Ronaldo se le espera o no en algún momento.

El técnico de los 'red devils' ha vuelto a comparecer este viernes ante la prensa, sin poder aportar novedades sobre la ausencia del futbolista internacional con Portugal, cuyo futuro podría estar en un equipo que juegue Champions League la próxima temporada: "Nada nuevo. Lo mismo que hace una semana. Su ausencia, preocupante tal vez no sea la palabra exacta. Me centro en los jugadores que tengo aquí y que lo están haciendo bien. Se les ve muy bien, y es lo que me centro y trato de mejorar. No puedo esperar a que (Cristiano) venga".

El entrenador del United reconoció que, con o sin Ronaldo, necesitan reforzarse en ataque: "Necesitamos más opciones en ataque. Es fundamental si queremos ganar. Es una temporada con muchos partidos, el Mundial... Así que necesitamos más alternativas".

Aún así, ten Hag refuerza el buen rendimiento de los futbolistas de ataque con los que cuenta: "Se ve que conectan bien entre ellos, y eso, como entrenador, es una suerte. Tenemos suerte, tenemos armas y tenemos que seguir mejorando con eso", afirmó.

?? Erik on our attacking players: "You see they connect really well together and I think when you see that, you are lucky as a manager.



"The team is lucky. We have weapons. We have to improve that every day and develop."