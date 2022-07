Un taxista, enfurecido con Neuer tras guardarle su cartera extraviada y recibir una camiseta: "Es una mofa"

Un taxista alemán ha puesto en el ojo del huracán al portero internacional Manuel Neuer. La historia la relata al diario alemán 'Bild' el propio conductor.

Recientemente, durante una noche por Munich, Neuer buscaba un taxi que le llevara a casa. Una vez realizado el viaje, el taxista decidió poner en orden el interior del vehículo y, para su sorpresa, se encontró la cartera del futbolista. La cartera contenía, además de toda su documentación, dos tarjetas de crédito exclusivas y unos 800 euros en metálico.





El taxista quiso devolvérsela al portero, por lo que, tras consultar el DNI del jugador, decidió acudir a su residencia para devolvérsela en persona. Sin embargo, no tuvo suerte: Neuer no estaba en ese momento en casa, y se la entregó a un vecino.

El conductor no supo más hasta dos semanas después, cuando recibió una camiseta firmada por el jugador, algo que no gustó al propio taxista: "La recompensa es una mofa. Tengo cuatro hijos. No puedo hacer nada con la camiseta".

Y es que, además, según calculó el taxista, la ruta que realizó para devolverle la cartera en persona tendría un coste en taxi de 400 euros.