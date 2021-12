Suspendido por Covid un cuarto partido de la Premier League: el Leicester-Tottenham de este jueves

El partido entre el Leicester City y el Tottenham Hotspur que se debía disputar este jueves ha sido suspendido debido al elevado número de contagiados en el Leicester. Este es el cuarto partido de la Premier League aplazado en los últimos siete días, después del Brighton-Tottenham, el Brentford-Manchester United y el Burnley-Watford.

Según explicó la Premier League en un comunicado, el aumento de positivos entre los jugadores del Leicester les llevó a tomar esta decisión. Además, el centro de entrenamiento de los 'Foxes' se ha cerrado durante 48 horas para contener el brote. "El Leicester pidió este jueves que el partido se suspendiera debido a un brote de covid en la plantilla. El equipo se ha quedado con un número insuficiente de jugadores para disputar el encuentro", añadió.

