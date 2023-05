Spalletti confirma su salida del Nápoles: "A veces hay que irse por amor"

El italiano Luciano Spalletti, todavía técnico del Nápoles confirmó su marcha, algo que adelantó este domingo el presidente del club, Aurelio de Laurentiis, aunque desveló que estará un año sin entrenar a ningún equipo.



"No entrenaré al Nápoles ni a ningún otro equipo. A veces hay que irse por amor, por demasiado amor. A mi edad puedo decidir hacer cualquier cosa", declaró en el evento 'Inside The Sport' en el que fue premiado como mejor entrenador italiano del año.



"Cuando tienes delante una ciudad como Nápoles, que se merece cosas, tienes que preguntarte si eres capaz de dárselas. A Nápoles se va a ganar. El primer año no lo conseguimos y nos criticaron un poco, así que tienes que preguntarte: ¿soy capaz de hacerlo? Este año no soy capaz, así que doy un paso atrás", explicó.





???? Spalletti:



???? “Ahora no estoy preparado para darle al Nápoles todo lo que merece. Necesito descansar. No entrenaré al Nápoles o a otros equipos. Estaré un año parado”



?? Informa @vonRichetti: @LUISENRIQUE21, entre los favoritos para sustituirle



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/smsC4R1Clg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 29, 2023

"Y uno de los problemas es que tengo que entrenar a Matilde. Tengo una hija pequeña y quiero pasar tiempo con ella. Luego necesito descansar porque me siento un poco cansado y quiero tomarme un tiempo libre", añadió.



El histórico entrenador que ha logrado este año el tercer 'Scudetto' de la historia del Nápoles, el primero sin el argentino Diego Maradona, confirmó así las palabras de Aurelio De Laurentiis, que ya anticipó su marcha.



"De Laurentiis dijo lo que nos dijimos en la primera cena y me alegro de que lo haya hecho. Yo empecé a hablar primero porque dije que este año paraba, que no entrenaba ni al Nápoles ni a ningún otro equipo", sentenció.