El Southampton comenzará a pagar ciertos bonus a sus jugadores con Bitcoin

Después de ver como el DUX Inter de Madrid firmó a David Barral usando las criptomonedas, ahora es el Southampton de la Premier League el que va a hacer uso de una de ellas, del Bitcoin.

Según ha informado el propio equipo en un comunicado, el club del sur de Inglaterra comenzará a pagar las primas por objetivos de sus jugadores en la criptomoneda más famosa y grande del mercado, Bitcoin. Todo ello, si así lo desean los propios jugadores, quienes tendrán la última palabra en el método de pago.

El club, tras firmar un nuevo patrocinio con Coingaming Group, empresa matriz de Sportsbet.io que ya lucen en sus camisetas, explican que "permitirá al club tener la oportunidad de sacar ventaja de la nueva y rápidamente creciente moneda si consideran que traerá beneficios importantes a futuro".

��#SaintsFC is pleased to extend its deal with @Coingamingio as its Main Club Partner, which will see @Sportsbetio continue as the club’s front-of-shirt sponsor: