Solskjaer continuará en el United a pesar de la manita contra el Liverpool, según Sky Sport

El Manchester United seguirá confiando en su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, a pesar de la derrota histórica de los Diablos Rojos en Old Trafford por 0-5 ante el Liverpool, según informa este martes Sky Sport.

En el club británico consideran este resultado preocupante y doloroso y ahora el objetivo del club es mejorar para volver a los buenos resultados, después de que el United haya sumado un punto en los últimos cuatro partidos de la Premier League.

La liga continúa y el United es séptimo con 14 puntos, a ocho del Chelsea, líder de la Premier. Los próximos rivales de los Diablos Rojos son el Tottenham y el Atalanta (Champions League) ambos partidos fuera de Old Trafford y después recibirá al Manchester City.

A pesar de ser rivales de alto nivel, el puesto de Solskjaer, de momento, no está en peligro, tal y como señala Sky Sport. Sin embargo, según varias informaciones, el United tiene en mente algún sustituto para el banquillo, como el exentrenador del Chelsea, Antonio Conte, o el exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, en el caso de prescindir de los servicios de Solskjaer.

El técnico noruego calificó como el “día más oscuro” la derrota por 0-5 ante el Liverpool y afirmó que el club está cerca de lograr el éxito después de que le preguntaran si todavía era el entrenador adecuado para liderar al equipo.

“Hemos llegado demasiado lejos como grupo y no podemos rendirnos ahora”, aseguró después de perder ante el United. “No he escuchado nada más. Esto es en lo más bajo que he estado, pero como dije, acepto la responsabilidad”.

“Yo creo en mí. Creo que me estoy acercando a lo que quiero con el club y en lo que hemos hecho, pero los resultados últimamente no han sido lo suficientemente buenos. Tengo que mantenerme fuerte y creo en lo que estamos haciendo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores”.

Ole Gunnar Solskjaer is expected to remain in charge as #MUFC manager ? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 26, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado