Solskjaer renueva por el Manchester United hasta 2024

El entrenador del Manchester United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, ha renovado por su club hasta 2024, con opción de prolongar el contrato una temporada más.



Pese a haber sido criticado a lo largo de la temporada por el pobre juego de su equipo, Solksjaer logró llevar a los Red Devils a la segunda plaza en la Premier League esta temporada y conducirles a la final de la Europa League, que perdió frente al Villarreal en los penaltis.



El noruego se puso al frente del United de manera interina en diciembre de 2018, tras la destitución del portugués Jose Mourinho, pero ha logrado consolidarse en el banquillo del equipo donde consiguió sus mayores éxitos como jugador.

"It is an exciting time for Manchester United, we have built a squad with a good balance of youth and experienced players that are hungry for success.



"I can’t wait to get out in front of a packed Old Trafford and get this campaign started."



Ole ?? pic.twitter.com/sXCWmJkuAQ