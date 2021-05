Ed Sheeran patrocinará la camiseta del Ipswich Town de la próxima temporada

El cantante británico Ed Sheeran patrocinará la camiseta del equipo de fútbol de su infancia, el Ipswich Town F.C., para la próxima temporada, con un logotipo misterioso, cuyo significado se desconoce por el momento.

Así lo confirmó el propio cantante este jueves en sus redes sociales, junto con una foto suya de pequeño en la que aparece con la camiseta del club, y con la frase: "Este tipo es el nuevo patrocinador del equipo de fútbol de Ipswich Town. Hacedlo bien".

También el propio club, que compite en la Tercera División inglesa, emitió un comunicado en el que aparece el supuesto logo de las camisetas: una fórmula matemática con los símbolos '+, -, =, ÷, x' y la palabra "tour" (gira). El cantante aseguró que el significado del mismo "se revelará con el tiempo".

"El club es parte importante de la comunidad local y esta es la forma en la que muestro mi apoyo", explicó Sheeran, que precisamente escogió el Chantry Park en Ipswich (al este de Inglaterra), como escenario durante cuatro noches, y frente a 160.000 personas por pase, para finalizar su última gira mundial 'Divide' en agosto de 2019.

