La Serie A podría perder hasta 250 millones de euros solo en patrocinios

March 10, 2020, Ascoli, Italy: Foto Luciano Adriani/Italyphotopress.Ascoli 22/02/2020.Campionato di calcio serie B 2019/2020.Ascoli-Cremonese.nella foto: lo stadio Del Duca vuoto, dopo la decisione del Gos di rinviare la partita per mancanza di misure preventive per il corona virus. (Credit Image: © Italy Photo Press via ZUMA Press)