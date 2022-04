Sergio Ramos: "Tengo ganas de mostrar todo el fútbol que me queda"

El defensa español Sergio Ramos lamentó este martes los "pocos minutos" que ha podido jugar esta temporada con el París Saint-Germain en su mejor nivel de forma y afirmó que está "deseando regresar al terreno de juego para mostrar todo el fútbol que le queda".



En declaraciones a la televisión de su club, Ramos, al que las lesiones han impedido tener regularidad con el club por el que fichó este verano, dijo que si bien la adaptación a la ciudad fue difícil, en el vestuario se lo pusieron muy fácil.





?? @SergioRamos habló sobre temas relacionados con su vida personal y profesional ??https://t.co/qlfxfDN1Uq — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 26, 2022



"Al principio fue dura la adaptación, eran muchos años en otro club, donde tenías todo controlado, el club, la casa, el colegio de los niños. No fue tan fácil llegar a una ciudad tan espectacular como París, nos costó encontrar casa", dijo.



"Al equipo la adaptación fue rápida, porque había jugadores con los que había coincidido", agregó.



En especial destacó el papel que tuvo en ese caso el portero costarricense Keylor Navas, con quien había pasado varios años en el Real Madrid.



"Es mi hermano. Teníamos una relación extraordinaria y única en el Real Madrid y coincidir aquí con él me lo ha hecho todo más fácil", dijo.



Ramos señaló que haber salido del Madrid le ha permitido valorar bien algunas cosas.



"París tiene otras cosas especiales y mágicas, es bueno cambiar para valorar lo que has vivido y lo que no conoces. Tienes un análisis más amplio", señaló.