El sentido homenaje del United a las víctimas del accidente aéreo de Múnich en 1958

El Manchester United homenajeó, como cada temporada, a las víctimas del accidente aéreo de Múnich en el que murieron veintitrés personas, entre ellas ocho jugadores del club inglés, y del que se cumplen este sábado 63 años.

Un 6 de febrero de 1958 el avión en el que se desplazaba la plantilla del United después de jugar en Belgrado ante el Estrella Roja en la Copa de Europa se estrelló en la ciudad alemana, donde paró para repostar.

El desastre se llevó por delante a veintitrés ocupantes entre futbolistas, periodistas, cuerpo técnico y personal aéreo. Siete jugadores del Manchester perdieron la vida en el accidente y otro quince días después a consecuencia de las heridas. Todos menores de 29 años. Otros dos tuvieron que abandonar el fútbol por las secuelas.

The Busby Babes: forever in our hearts. #FlowersOfManchester pic.twitter.com/OPGELcTyw2

En un Old Trafford vacío el Manchester United prolongó su recuerdo a este dramático suceso antes del inicio del partido contra el Everton.

Una pancarta de recuerdo a las víctimas fue desplegada en la grada principal del recinto del estadio de Manchester. "Nunca los olvidaremos", recordó el club inglés.

Geoff Bent.

Roger Byrne.

Eddie Colman.

Duncan Edwards.

Mark Jones.

David Pegg.

Tommy Taylor.

Liam Whelan.

Walter Crickmer.

Tom Curry.

Bert Whalley.



We loved you then, we love you now.#FlowersOfManchesterpic.twitter.com/VRGT0TjLII